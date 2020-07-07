Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 59

7 Июль 2020 2020-07-07T12:37:58+03:00

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В Краснодарском крае продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтвердились 59 диагнозов. Больше всего случаев в Краснодаре, где заболели 19 человек, в Сочи – 11.

При этом в 27 муниципалитетах края новых пациентов нет, что может говорить о стабильной эпидемиологической ситуации.

- Шесть зараженных в Белореченском районе. В Апшеронском, Темрюкском, Динском районах – по 3 заболевших. По 2 случая зафиксировано в Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире. В Калининском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Выселковском районах, а также в Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске по одному заболевшему, - сообщают в региональном оперативном штабе.

С начала эпидемии с коронавирусом скончались 83 пациента. 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на ЭКМО.

ИСТОЧНИК KP.RU