2020-07-07T12:37:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 59

Жертвами инфекции с начала эпидемии стали 83 пациента
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтвердились 59 диагнозов. Больше всего случаев в Краснодаре, где заболели 19 человек, в Сочи – 11.

При этом в 27 муниципалитетах края новых пациентов нет, что может говорить о стабильной эпидемиологической ситуации.

- Шесть зараженных в Белореченском районе. В Апшеронском, Темрюкском, Динском районах – по 3 заболевших. По 2 случая зафиксировано в Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире. В Калининском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Выселковском районах, а также в Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске по одному заболевшему, - сообщают в региональном оперативном штабе.

С начала эпидемии с коронавирусом скончались 83 пациента. 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на ЭКМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае досрочно выполнили план ремонта дорог по нацпроекту
Гражданским супругам на Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона
В Геленджике из-за засухи работает только половина скважин водозабора
В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину
В Адыгее возобновляет работу туристическая отрасль
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 59
Температура воды в Черном море 7 июля 2020: самая прохладная вода в Анапе
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
В Анапе спасатели сняли с горы мужчину с двумя детьми
В Сочи на границе с Абхазией задержали наркокурьера
В Сочи потерялась четырехлетняя девочка
В Крымском районе прошла панихида по жертвам наводнения 7 июля 2012 года
Администрация района поможет семье убитого 9-летнего мальчика в организации похорон
В Новороссийске спасатели разобрали машину, чтобы достать застрявшего кота
Опасная жара: 7 июля в Краснодарском крае воздух раскалится до +39
В Краснодаре без света остались шесть микрорайонов
Стало известно, когда появится подрядчик, который выполнит проект реставрации дома купца Лихацкого