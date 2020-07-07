В Адыгее возобновляет работу туристическая отрасль

7 Июль 2020 2020-07-07T12:51:35+03:00

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В Адыгее начался очередной этап смягчения ограничений, введенных в республике из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 6 июля деятельность могут возобновить предприятия туристической отрасли, а также экскурсионные организации. Гостевые дома и отели могут открыться только при наличии индивидуальных сангрупп, а также полном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

- В настоящее время туристов готовы принимать около полусотни гостиниц и иных средств размещения, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, где создано порядка 2,5 тысяч койко-мест, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

Теперь туристы могут отправиться в Лагонаки, Гузерипль, увидеть Партизанскую поляну, дольмены, водопады Руфабго и другие достопримечательности республики.

ИСТОЧНИК KP.RU