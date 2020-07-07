2020-07-07T12:51:35+03:00
Туризм

В Адыгее возобновляет работу туристическая отрасль

Глава республики подписал указ о смягчении ограничительных мер
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: adygheya.ruФото: adygheya.ru
Изменить размер текста:

В Адыгее начался очередной этап смягчения ограничений, введенных в республике из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 6 июля деятельность могут возобновить предприятия туристической отрасли, а также экскурсионные организации. Гостевые дома и отели могут открыться только при наличии индивидуальных сангрупп, а также полном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

- В настоящее время туристов готовы принимать около полусотни гостиниц и иных средств размещения, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, где создано порядка 2,5 тысяч койко-мест, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

Теперь туристы могут отправиться в Лагонаки, Гузерипль, увидеть Партизанскую поляну, дольмены, водопады Руфабго и другие достопримечательности республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае досрочно выполнили план ремонта дорог по нацпроекту
Гражданским супругам на Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона
В Геленджике из-за засухи работает только половина скважин водозабора
В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину
В Адыгее возобновляет работу туристическая отрасль
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 59
Температура воды в Черном море 7 июля 2020: самая прохладная вода в Анапе
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
В Анапе спасатели сняли с горы мужчину с двумя детьми
В Сочи на границе с Абхазией задержали наркокурьера
В Сочи потерялась четырехлетняя девочка
В Крымском районе прошла панихида по жертвам наводнения 7 июля 2012 года
Администрация района поможет семье убитого 9-летнего мальчика в организации похорон
В Новороссийске спасатели разобрали машину, чтобы достать застрявшего кота
Опасная жара: 7 июля в Краснодарском крае воздух раскалится до +39
В Краснодаре без света остались шесть микрорайонов
Стало известно, когда появится подрядчик, который выполнит проект реставрации дома купца Лихацкого