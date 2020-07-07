2020-07-07T13:32:07+03:00
Общество

В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину

Она получила тяжелые травмы
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РоссииВ Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
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В Лазаревском районе Сочи произошла серьезная авария. На трассе Джубга – Сочи автомобиль с тремя пассажирами упал в обрыв. По предварительной информации водитель не справился с управлением на горном серпантине.

67-летняя женщина получила травмы таза и позвоночника. В тяжелом состоянии ее транспортировали из обрыва и передали врачам скорой помощи. В спасательной операции были задействованы сотрудники Лазаревского спасательного подразделения Южного РПСО и МКУ «Служба спасения города Сочи». Спуститься в глубокий обрыв они смогли только при помощи альпинистского снаряжения.

- Наши специалисты оказали необходимую доврачебную помощь пострадавшей, зафиксировали ее шею воротником Шанца и подняли на специальных носилках к машине неотложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что муж и дочь травмированной женщины получили только царапины и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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