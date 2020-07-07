2020-07-07T13:32:19+03:00
Общество

В Геленджике из-за засухи работает только половина скважин водозабора

Синоптики прогнозируют грозы и дожди 8 и 9 июля
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации ГеленджикаФото: пресс-служба администрации Геленджика
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Сильная жара, установившаяся в Краснодарском крае, привела к дефициту питьевой воды в Новороссийске и Геленджике. Пересохло Неберджаевское водохранилище, до критической отметки упал уровень воды в Церковном озере.

- Из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. Учитывая складывающуюся ситуацию, чтобы пережить жаркое время года, во всех городах и районах края с дефицитом ресурса, в первую очередь население призывают бережно расходовать воду, - сообщают в администрации Геленджика.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко попросил жителей станиц Натухаевская и Раевская, не использовать воду для полива, экономить воду призывают и жителей города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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