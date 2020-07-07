2020-07-07T13:57:45+03:00
Общество

Гражданским супругам на Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона

Полиция обнаружила у них дома целый склад наркотиков
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани сожителям грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона. Фото ГУ МВД по краюНа Кубани сожителям грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона. Фото ГУ МВД по краю
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Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Темрюка и его 30-летней сожительницы по части 2 статьи 232 УК РФ. А в отношении женщины завершено расследование сразу двух уголовных дел по статьям УК, также предусматривающим ответственность за хранение и распространение наркотиков.

Как выяснили полицейские, гражданские супруги превратили собственную квартиру в наркопритон. Здесь систематически появлялись наркозависимые с целью употребления запрещенных веществ. Троих наркоманов в квартире полиция взяла непосредственно за «любимым занятием». Наркотики можно было приобрести прямо здесь.

Содержатели притона торговали на дому амфетамином — его обнаружили у одного из «гостей» хозяев квартиры. Здесь же найден и запас наркотиков, припасенный впрок.

На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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