В Краснодарском крае досрочно выполнили план ремонта дорог по нацпроекту

7 Июль 2020 2020-07-07T14:01:55+03:00

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В Краснодарском крае в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировали 180 километров дорог на сумму в 3,38 млрд рублей. Все работы, запланированные на год, завершили уже к июлю.

– На четыре месяца раньше срока завершены все планируемые дорожные работы в трех агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске, – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан до 2024 года, работы по плану на 2021 год в регионе планируют начать в июле этого года.

В рамках нацпроекта на улицах городов обновляют не только асфальт, но и обустраивают тротуары, пешеходные переходы, укладывают новые бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU