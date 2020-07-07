В Краснодаре откроется новый отель под брендом Hampton by Hilton
Как ожидается, новая гостиница класса «3 звезды» на 105 номеров под брендом Hampton by Hilton откроется до конца текущего года.
Сумма инвестиций в проект составляет более 850 миллионов рублей. При этом сроком на 5 лет новый отель получит льготу по уплате налога на имущество. Таким образом региональные власти стремятся стимулировать крупных инвесторов.
Соглашение об этом подписали региональный министр курортов, туризма и олимпийского наследия Светлана Балаева и директор компании «Кеско-Краснодар» Андрей Парусов.
Каждый год Краснодар принимает около миллиона туристов, подавляющее большинство которых приезжает в краевой центр по деловой необходимости. По этому показателю столица Кубани уверенно входит в число общероссийских лидеров
– Дополнительные преимущества для инвесторов создают системные меры государственной поддержки, сформированные в Краснодарском крае. Мы заинтересованы в поддержке вложений, в создании новых инфраструктурных объектов в туристической сфере. У нас есть интересные рыночные ниши на Азово-Черноморском побережье, в горных и предгорных районах края, а также в других районах, – подчеркнула Светлана Балаева..
ИСТОЧНИК KP.RU