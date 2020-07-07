В Краснодаре откроется новый отель под брендом Hampton by Hilton

7 Июль 2020 2020-07-07T14:21:31+03:00

Новый отель откроется в Краснодаре до конца 2020 года. Фото администрации КК

В трехзвездочной гостинице будет более 100 номеров

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Как ожидается, новая гостиница класса «3 звезды» на 105 номеров под брендом Hampton by Hilton откроется до конца текущего года.

Сумма инвестиций в проект составляет более 850 миллионов рублей. При этом сроком на 5 лет новый отель получит льготу по уплате налога на имущество. Таким образом региональные власти стремятся стимулировать крупных инвесторов.

Соглашение об этом подписали региональный министр курортов, туризма и олимпийского наследия Светлана Балаева и директор компании «Кеско-Краснодар» Андрей Парусов.

Каждый год Краснодар принимает около миллиона туристов, подавляющее большинство которых приезжает в краевой центр по деловой необходимости. По этому показателю столица Кубани уверенно входит в число общероссийских лидеров

– Дополнительные преимущества для инвесторов создают системные меры государственной поддержки, сформированные в Краснодарском крае. Мы заинтересованы в поддержке вложений, в создании новых инфраструктурных объектов в туристической сфере. У нас есть интересные рыночные ниши на Азово-Черноморском побережье, в горных и предгорных районах края, а также в других районах, – подчеркнула Светлана Балаева..

ИСТОЧНИК KP.RU