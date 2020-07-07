В Краснодаре из-за жары загорелась линия электропередач на трамвайной ветке
В Краснодаре сильная жара продолжает причинять большие неудобства горожанам. Без света остались более 15 тысяч человек из-за того, что сети не выдерживают нагрузок.
Аварии привели даже к перебоям в работе общественного транспорта. В 11:38 в Комсомольском микрорайоне загорелся фидер.
- В связи с этим временно было затруднено движение трамваев по маршрутам № 4 и 10. В 12:40 движение полностью восстановлено, - сообщают в администрации краевого центра.
В Краснодаре загорелся фидер на трамвайной линии.
В сильную жару также вышел из строя трамвай «Витязь», его пассажиры сообщили, что кондиционер не работал, а температура в салоне составляла 35 градусов.
- Сейчас вагон уже поставлен на ремонт в Восточном депо. Это надолго, поломка серьезная, - говорят в МУП КТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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