2020-07-07T14:23:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за жары загорелась линия электропередач на трамвайной ветке

Движение по двум маршрутам было остановлено на час
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Краснодаре сильная жара продолжает причинять большие неудобства горожанам. Без света остались более 15 тысяч человек из-за того, что сети не выдерживают нагрузок.

Аварии привели даже к перебоям в работе общественного транспорта. В 11:38 в Комсомольском микрорайоне загорелся фидер.

- В связи с этим временно было затруднено движение трамваев по маршрутам № 4 и 10. В 12:40 движение полностью восстановлено, - сообщают в администрации краевого центра.

В Краснодаре загорелся фидер на трамвайной линии.

В сильную жару также вышел из строя трамвай «Витязь», его пассажиры сообщили, что кондиционер не работал, а температура в салоне составляла 35 градусов.

- Сейчас вагон уже поставлен на ремонт в Восточном депо. Это надолго, поломка серьезная, - говорят в МУП КТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани создан краевой оперштаб в связи с масштабными отключениями энергоснабжения
Эра, Диана, Соня и Семен приглашают в дельфинарий «Сочи Парка»
В Адыгее участок новой дороги Черниговское – Дагомыс готов на 30%
На Афипский НПЗ направляется комиссия для проверки уровня выбросов в атмосферу
28 тысяч субъектов МСП на Кубани могут получить финансовую помощь для профилактики COVID 19
Застройщик в Сочи облапошил покупателей квартир на 27 миллионов рублей
Банк ВТБ и автолизинговая компания «Европлан» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей
В Краснодаре откроется «Выставка пойманных моментов» Виктора Мальчевского
Стройкомпания в Сочи задолжала сотрудникам 12 миллионов рублей зарплаты
В Краснодаре из-за жары загорелась линия электропередач на трамвайной ветке
В Краснодаре откроется новый отель под брендом Hampton by Hilton
В Краснодарском крае досрочно выполнили план ремонта дорог по нацпроекту
Гражданским супругам на Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона
В Геленджике из-за засухи работает только половина скважин водозабора
В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину
В Адыгее возобновляет работу туристическая отрасль
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 59
Температура воды в Черном море 7 июля 2020: самая прохладная вода в Анапе
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
В Анапе спасатели сняли с горы мужчину с двумя детьми
В Сочи на границе с Абхазией задержали наркокурьера
В Сочи потерялась четырехлетняя девочка
В Крымском районе прошла панихида по жертвам наводнения 7 июля 2012 года
Администрация района поможет семье убитого 9-летнего мальчика в организации похорон
В Новороссийске спасатели разобрали машину, чтобы достать застрявшего кота
Опасная жара: 7 июля в Краснодарском крае воздух раскалится до +39
В Краснодаре без света остались шесть микрорайонов
Стало известно, когда появится подрядчик, который выполнит проект реставрации дома купца Лихацкого