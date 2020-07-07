2020-07-07T14:36:12+03:00
Общество

Стройкомпания в Сочи задолжала сотрудникам 12 миллионов рублей зарплаты

На директора ООО возбудили уголовное дело
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи стройкомпания задолжала рабочим 12 миллионов рублей. Фото прокуратура ККВ Сочи стройкомпания задолжала рабочим 12 миллионов рублей. Фото прокуратура КК
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Прокуратура Сочи в ходе проверки установила, что в ООО «Строительно-производственная компания «Феникс», которая находится в стадии банкротства, в течение 2 месяцев 52 сотрудникам не выплачена зарплата. В итоге долг организации перед работниками превысил 12 миллионов рублей.

В интересах работников прокуратура направила в суд 19 заявлений о взыскании долга по зарплате.

В отношении должника-юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

При этом прокурорской проверкой установлено, что у строительной компании есть имущество, стоимость которого вполне достаточна для выплаты работникам заработной платы.

— Материалы проверки прокурор направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя организации, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность погашена в полном объеме,- говорится в сообщении прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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