2020-07-07T14:45:26+03:00
Общество

В Краснодаре откроется «Выставка пойманных моментов» Виктора Мальчевского

14 июля заслуженному журналисту Кубани исполнилось бы 50 лет
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Виктор МальчевскийФото: Виктор Мальчевский
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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 14 июля откроется «Выставка пойманных моментов» Виктора Мальчевского. На ней будут представлены снимки, сделанные заслуженным журналистом Кубани во время путешествий.

Виктор Мальчевский - заслуженный журналист Кубани, писатель, общественный деятель, фотохудожник и путешественник. Последние пять лет руководил радиостанцией «Казак ФМ». Он ушел из жизни в июне после тяжелой болезни. 14 июля Виктору Мальчевскому исполнилось бы 50 лет.

- Эта экспозиция призвана показать, как Виктор Мальчевский видел мир через объектив фото и видеокамеры, раскрывая красоту мира, часто остающуюся незамеченной в погоне туристов за экскурсоводами, передать эмоции и переживания людей, которые встречались ему в поездках, вдохновить внимательного зрителя на путешествия и на создание собственных шедевров, - сообщают в министерстве культуры Краснодарского края.

На выставке представлены портреты, пейзажи и репортажные фотозарисовки из Индии, США, Нидерландов и Бельгии, Чехии, Италии, Испании, Турции, Египта, Грузии и Армении.

Фотопроект будет представлен в краевом выставочном зале изобразительных искусств до 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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