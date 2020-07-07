Застройщик в Сочи облапошил покупателей квартир на 27 миллионов рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T14:53:57+03:00

Застройщик в Сочи обманул покупателей жилья на 27 миллионов рублей. Фото мэрии Сочи

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

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По данным следствия, 42-летний местный застройщик бойко торговал квартирами в недостроенном 12 - этажном жилом доме в центре Сочи , прекрасно зная, что у него нет ни разрешения на строительство, ни документов на земельный участок под стройкой.

Все это, впрочем, не помешало ему получить от 17-ти доверчивых покупателей курортного жилья около 27,5 миллионов рублей.

Взятые на себя обязательства по строительству и передаче недвижимости владельцам застройщик ожидаемо не выполнил, а деньги потратил на свои нужды.

СУ УВД по городу Сочи в отношении местного жителя, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

На период предварительного следствия обвиняемый помещен под домашний арест.

- Следственным подразделением УВД по городу Сочи собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU