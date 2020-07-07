2020-07-07T16:19:41+03:00
Общество

28 тысяч субъектов МСП на Кубани могут получить финансовую помощь для профилактики COVID 19

Правительство компенсирует бизнесу затраты на приобретение защитных средств и антисептиков
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Малому и среднему бизнесу компенсируют расходы на профилактику коронавируса. Фото администрация ККМалому и среднему бизнесу компенсируют расходы на профилактику коронавируса. Фото администрация КК
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Предприятия малого и среднего бизнеса смогут компенсировать свои расходы на меры профилактики от коронавируса благодаря помощи государства.

Правила предоставления субсидий на эти цели утверждены кабинетом министров России.

Предпринимателям выплатят 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника, исходя из штатной численности на май 2020 года.

- Такая поддержка будет оказана для бизнесу в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также для социально ориентированных НКО,- рассказали в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства .

В свою очередь субъекты МСП, работающие напрямую с клиентами, должны обеспечить сотрудников масками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

В краевом департаменте также уточнили, что заявку на финансовую компенсацию можно подать через личный кабинет налогоплательщика в период с 15 июля по 15 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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