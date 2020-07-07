На Афипский НПЗ направляется комиссия для проверки уровня выбросов в атмосферу
В Северский район края в ближайшее время направится специальная комисссия, в задачи которой входит проверка сообщений о загрязнении атмосферы рядом с Афипским нефтеперерабатывающим заводом.
В состав комиссии войдут специалисты Роспотребнадзора, врачи-эпидемиологи, экологи и сотрудники муниципалитета.
Об этом в ходе совещания в краевом центре сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
– Люди опасаются за свое здоровье. Я их прекрасно понимаю. Поставьте себя на их место. Пусть туда выезжает комиссия, исследует экологическую ситуацию, возьмет пробы воздуха, – сказал Вениамин Кондратьев.
Глава местного муниципалитета Адам Джарим на совещании рассказал о том, что, что из-за активных выбросов с предприятия загрязняется воздух, жители района жалуются на неприятный запах по ночам.
Уже завтра для обсуждения вопроса о выбросах в атмосферу руководитель Афипского НПЗ приедет в администрацию региона.
ИСТОЧНИК KP.RU