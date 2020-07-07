На Афипский НПЗ направляется комиссия для проверки уровня выбросов в атмосферу

7 Июль 2020 2020-07-07T15:37:34+03:00

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В Северский район края в ближайшее время направится специальная комисссия, в задачи которой входит проверка сообщений о загрязнении атмосферы рядом с Афипским нефтеперерабатывающим заводом.

В состав комиссии войдут специалисты Роспотребнадзора, врачи-эпидемиологи, экологи и сотрудники муниципалитета.

Об этом в ходе совещания в краевом центре сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Люди опасаются за свое здоровье. Я их прекрасно понимаю. Поставьте себя на их место. Пусть туда выезжает комиссия, исследует экологическую ситуацию, возьмет пробы воздуха, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава местного муниципалитета Адам Джарим на совещании рассказал о том, что, что из-за активных выбросов с предприятия загрязняется воздух, жители района жалуются на неприятный запах по ночам.

Уже завтра для обсуждения вопроса о выбросах в атмосферу руководитель Афипского НПЗ приедет в администрацию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU