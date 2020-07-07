В Адыгее участок новой дороги Черниговское – Дагомыс готов на 30%

7 Июль 2020 2020-07-07T16:10:29+03:00

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В Адыгее продолжается строительство новой дороги, которая в будущем должна соединить село Черниговское и поселок Дагомыс. Планируется, что эта трасса разгрузит дорогу Джубга – Сочи и сделает доступнее горные курорты Адыгеи и Краснодарского края.

Сейчас реализуется первый этап проекта, который планируют завершить к августу 2023 года. Общая протяженность трассы должна составить 35 километров. В Адыгее строят участок длиной 10,3 километра, работы выполнены уже на 30%.

- Поскольку участок дороги находится в горной местности, серьезное внимание уделяется подготовительным работам. На первом этапе была обследована территория, осуществлены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб. Всего проделано около 30% от плана, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

Новая дорога будет двухполосной, оборудованной площадками для отдыха, противоаварийными съездами и ограждениями. Стоимость 10-километрового участка 1,94 млдр рублей.

Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта.

Кроме того, в горах республики продолжают строить дорогу из Гузерипля к плато Лагонаки, первый отрезок в 9,8 км откроют в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU