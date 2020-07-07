Эра, Диана, Соня и Семен приглашают в дельфинарий «Сочи Парка»

7 Июль 2020 2020-07-07T16:11:23+03:00

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Дельфинарий «Сочи Парка» возобновляет работу после перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии. Солистами нового шоу станут дельфины Эра, Диана, Соня и морской котик Семен. Артисты подготовили интересную программу, которую представят зрителям впервые в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба «Сочи Парка», с 7 по 9 июля запланировано четыре шоу в день, с 10 июля – уже пять.

Дельфинарий будет работать в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Поэтому рассаживать зрителей будут по санитарным нормам.

Одновременно с дельфинарием открываются два тира - «Богатырские игры» и «Призовые игры».

Напомним, в июне «Сочи Парк» возобновил работу в прогулочном режиме, когда многие аттракционы и шоу-программы оставались закрытыми. Однако с каждым днем в парке появляется все больше развлечений. В настоящее время работают совариум, мини-зоопарк «Лапушки», игровые детские площадки, эко-деревня. Подкрепиться во время прогулки можно в мобильных фуд-киосках, «Королевство Леденцово».

Прогулочные билеты можно приобрести в кассах парка. Кроме того, на сайте «Сочи Парка» можно купить билеты с открытой датой. Сохраните их до полного открытия всех аттракционов и шоу. Следите за новостями «Сочи Парка» на официальном сайте и в соцсетях. Гости семейного отеля-замка «Богатырь» могут посещать парк бесплатно.