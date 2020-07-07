На Кубани создан краевой оперштаб в связи с масштабными отключениями энергоснабжения
Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко возглавил региональный оперативный штаб по решению вопросов, связанных с масштабными отключениями электроэнергии. В его состав вошли представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб.
Они призваны оперативно решать возникающие проблемы и круглосуточно отслеживать ситуацию.
Такое решение принято на совещании в администрации края губернатором Вениамином Кондратьевым.
Запредельная жара нескольких последних дней стала большой проблемой для региона.
Наиболее тяжелая ситуация образовалась в Краснодаре. Накануне без света остались больше 40 тысяч жителей города. Произошло 14 аварий. Некоторые из них устраняются до сих пор. Еще утром без электричества оставались ококло 20 тысяч краснодарцев.
– Реагировать нужно быстро, сегодня ушло от 6 часов на ликвидацию аварий, люди всю ночь сидели без электричества. Всю неделю нам придется жить в режиме повышенного электропотребления, штаб должен оперативно купировать вопросы в каждом муниципалитете, – подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU