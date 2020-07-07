На Кубани создан краевой оперштаб в связи с масштабными отключениями энергоснабжения

7 Июль 2020 2020-07-07T16:14:36+03:00

Краевой оперштаб создан на Кубани в связи с отключениями электроэнергии. Фото мэрия Краснодара

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Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко возглавил региональный оперативный штаб по решению вопросов, связанных с масштабными отключениями электроэнергии. В его состав вошли представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб.

Они призваны оперативно решать возникающие проблемы и круглосуточно отслеживать ситуацию.

Такое решение принято на совещании в администрации края губернатором Вениамином Кондратьевым.

Запредельная жара нескольких последних дней стала большой проблемой для региона.

Наиболее тяжелая ситуация образовалась в Краснодаре. Накануне без света остались больше 40 тысяч жителей города. Произошло 14 аварий. Некоторые из них устраняются до сих пор. Еще утром без электричества оставались ококло 20 тысяч краснодарцев.

– Реагировать нужно быстро, сегодня ушло от 6 часов на ликвидацию аварий, люди всю ночь сидели без электричества. Всю неделю нам придется жить в режиме повышенного электропотребления, штаб должен оперативно купировать вопросы в каждом муниципалитете, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU