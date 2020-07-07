Начальник тюрьмы из Ростовской области может сам угодить за решетку за использование труда заключенных

7 Июль 2020 2020-07-07T21:14:30+03:00

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Начальник исправительной колонии № 15 в Батайске в ближайшее время вполне может сам оказаться в роли своих подопечных по пенитенциарному учреждению, сообщает «КП-Ростов».

Как установило следствие в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, начальник колонии использовал труд заключенных для ремонта помещений колонии.

Взамен начальник предлагал для работающих комфортные условия содержания. При этом заключенные были вынуждены еще и лично потратиться на ремонт.

- Обвиняемый в течение трех лет неоднократно принуждал осужденного и его родственника приобретать за их счет строительные материалы и инструменты для выполнения ремонтных и строительных работ в помещениях исправительной колонии. Родственником осужденного были приобретены материалы общую сумму более 235 тыс. рублей и переданы в учреждение,- сообщает областная прокуратура.

Как следует из сообщения надзорного ведомства ,уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU