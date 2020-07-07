На Кубани у водителя большегруза нашли пистолет без документов

7 Июль 2020 2020-07-07T21:39:52+03:00

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Сотрудники Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России предотвратили попытку провоза пистолета. Этот случай произошел накануне вечером. В 22: 40 на трассе «Новороссийск – Керчь» остановили КамАЗ, который ехал в Керчь.

- Во время досмотра машины был найден травматический пистолет «Макаров» девятого калибра, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Фото: Краснодарский филиал «УВО Минтранса России».

Оружие мужчина прятал среди личных вещей и явно не ожидал, что пистолет кто-то найдет. Как выяснилось, специальных разрешительных документов у водителя не было.

- Составлен акт выявленного нарушения порядка провоза запрещенных предметов, представляющих угрозу жизни граждан, - говорят в ведомстве.

Водителя задержали и передали сотрудникам линейного отдела полиции Анапы.

Стоит сказать, что за минувшие сутки ведомственная охрана задержала 20 человек, нарушивших требования пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU