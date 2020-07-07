На Кубани мужчина во время пьянки поджег собственного брата

7 Июль 2020 2020-07-07T22:05:12+03:00

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В ноябре 2018 года случай совершенно нечеловеческой жестокости потряс жителей станицы Петропавловской Курганинского района края.

35-летний местный житель Виталий Конарев давно испытывал неприязнь к собственному двоюродному брату, который на 4 года младше его.

Во время совместной пьянки у братьев вышла ссора. Конарев решил доказать свою правоту абсолютно диким способом. Он облил своего кузена бензином и поджег.

В результате тот получил ожоги более 40 % поверхности тела и стал инвалидом. От смерти его спасло только то, что рядом оказались люди, которые смогли потушить пламя.

- Приговором суда Конареву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU