На Кубани мужчина во время пьянки поджег собственного брата
В ноябре 2018 года случай совершенно нечеловеческой жестокости потряс жителей станицы Петропавловской Курганинского района края.
35-летний местный житель Виталий Конарев давно испытывал неприязнь к собственному двоюродному брату, который на 4 года младше его.
Во время совместной пьянки у братьев вышла ссора. Конарев решил доказать свою правоту абсолютно диким способом. Он облил своего кузена бензином и поджег.
В результате тот получил ожоги более 40 % поверхности тела и стал инвалидом. От смерти его спасло только то, что рядом оказались люди, которые смогли потушить пламя.
- Приговором суда Конареву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.
Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU