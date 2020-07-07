2020-07-07T22:25:03+03:00
Общество

В пещере под Сочи обнаружен чрезвычайно редкий моллюск

До этого считалось, что он обитал лишь в одном месте в мире
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Троглолестес Соколова. Фото Сочинский нацпаркТроглолестес Соколова. Фото Сочинский нацпарк
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Троглолестес Соколова-так называют ученые чрезвычайно редкий вид моллюска. Во всем мире исследователям удлось обнаружить лишь пять экземпляров этого пещерного слизня. И все они обитают в Воронцовской пещере в Хостинском районе Сочи.

Упоминания о других местах обитания уникального живого существа науке до сих пор были не известны.

И вот уникального моллюска специалисты Сочинского нацпарка обнаружили и в Первомайской пещере,в районе Навалишенского ущелья в Сочи.

От постоянной жизни в темноте слизень утерял пигментацию. Несмотря на свои весьма скромные размеры и слепоту,троглолестес-хищник. Питается это чрезвычайно редкое существо червями.

- Это удивительная находка. До этого специалисты искали занесенного в Красную книгу Краснодарского края более 40 лет в новых местах обитания, но не находили,- сообщает пресс-служба нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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