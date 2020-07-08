2020-07-08T09:07:45+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 8 июля 2020: теплее всего в Туапсе и Новороссийске, холоднее – в Анапе и Сочи

Температура воды в Черном море в среднем прогрелась до 27 градусов тепла
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков на 8 июля, теплее всего в поселке Небуг Туапсинского района и Новороссийске, а холоднее в Лоо.

В Небуге самая теплая водичка – она здесь достигла 27,3 градусов. В самом Туапсе на десятую градуса ниже – 27,2. В Новороссийске температура воды держится на такой же отметке – 27,2. В Геленджике также тепло – 27,1. В других курортных городах немного прохладнее.

В Анапе и Сочи сегодня температура воды Черного моря составляет 26,7 градусов. В Лоо еще холоднее – здесь 26,6 градусов.

Если вы хотите воду, как порное молочко, то вам нужно ехать на Азовское море. В Тамани вода прогрелась до 28,7 градусов, а в Темрюке сегодня 28,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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