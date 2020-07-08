2020-07-08T10:15:21+03:00
Общество

В Сочи встретили 100-тысячного туриста.

В аэропорту курорта семью отдыхающих ждал сюрприз
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи встретили 100-тысячного туриста. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».В Сочи встретили 100-тысячного туриста. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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В аэропорту Сочи семью туриста Ильи Медведева с двумя детьми встретили особо торжественно. Он оказался 100-тысячным туристом, который приехал отдыхать в летнем курортном сезоне-2020.

- Для нас это большая неожиданность. Даже сначала отнеслись к словам о стотысячном пассажире немного настороженно, всё таки не каждый день такое случается, - отметил Илья Медведев.

Он отметил, что в Сочи искренне рады гостям, и это залог хорошего отпуска. Семья отдыхающих получила бесплатный трансфер и экскурсию по Сочи. Кроме того, гостям вручили именной сертификат на услуги парка развлечений и сувенирную продукцию с логотипом города-курорта.

- Практически все объекты размещения в Сочи уже работают. Это отели, санатории и пансионаты. Работают пляжи, работают объекты показа, поэтому мы готовы предоставить гостям полноценный отдых в нашем городе, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

По ее словам, с начала 2020 года курорт посетили 1,2 миллиона туристов. По прогнозам специалистов, в июле планируется 90-процентная заполняемость сочинских гостиниц и санаториев, а в августе загрузка может составить 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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