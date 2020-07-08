ДТП в Тихорецком районе: на дороге столкнулись три машины, есть погибший

8 Июль 2020 2020-07-08T10:33:50+03:00

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ДТП случилось в Тихорецком районе 7 июля в 17:35. По предварительным данным, 43-летний водитель на «Лада-111730 » выехал на встречку и влетел в «Хендай», а затем столкнулся с «Киа Рио». В результате аварии погиб один человек погиб и один получил травмы.

- В результате ДТП 38-летний пассажир автомобиля «Лада» скончался, а водитель отечественной легковушки получил множественные травмы, сейчас он находится в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в отношении виновника будет возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края 7 июля произошло 15 ДТП – 3 человека погибли и 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU