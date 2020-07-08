2020-07-08T10:37:38+03:00
Общество

С восходом солнца: Энергетики изменили график работы из-за аномальной жары

Специалисты «Россети Кубань» будут проводить ремонт преимущественно в утренние часы
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Причиной такого решения стала аномальная жара, установившаяся в на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Поэтому энергетикам пришлось внести коррективы в свой рабочий график. Теперь ежедневные плановые ремонтные в рамках подготовки энергокомплекса к осенне-зимнему сезону будут проводить с 06 до 13.00 ч. Исключение составят лишь работы по неотложным заявкам.

Таким образом, руководство «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») решило свести к минимуму неудобства для населения в условиях повышенных температур.

Последние дни выдались особенно жаркие – в отдельных районах края и Адыгеи воздух прогревается до +40 градусов в тени. Соответственно, жители региона стали активно использовать сплит-системы и кондиционеры. В связи с этим резко возросла нагрузка на системы электроснабжения.

Возникновению пиковых нагрузок способствует и разгар летнего сезона. В ведении «Россети Кубань» находятся 934 курортных объекта с тысячами отдыхающих. А значит, нагрузка на курортную инфраструктуру побережья вырастает в разы. Ситуация находится под пристальным вниманием руководства компании «Россети Кубань».

Чтобы без аварий и сбоев в подаче электроэнергии пройти осенне-зимний сезон, специалисты компании проводят плановый ремонт оборудования. Поэтому в настоящее время в полной готовности находятся 380 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 1,8 тысячи человек и 700 единиц техники.

Для потребителей компании работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52. Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно в любое время суток по телефону 8-800-220-0-220 или на портале Светлаятрана.рф.

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