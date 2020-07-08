Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили на планерном совещании Заскобрания Кубани

8 Июль 2020 2020-07-08T10:39:42+03:00

Он оказался едва ли не в самом тяжелом положении

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- Пандемия ударила практически по всем отраслям экономики, но едва ли не в самом тяжелом положении оказался малый и средний бизнес. Мы провели достаточно большой комплекс мер по его поддержке, основной целью было сохранение занятости населения, оказание своевременной помощи предпринимательству, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, открывая совещание.

Информацию по данному вопросу представил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов. По его словам, в перечень пострадавших во время пандемии попала почти треть предпринимателей края. Кубань единственный регион в стране, создавший свой региональный дополнительный перечень. В результате бизнес обеспечен широким спектром мер федеральной и краевой поддержки — от продления сроков уплаты налогов до предоставления льготных займов.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко заострил внимание на деятельности Фонда микрофинансирования и той помощи, которую он смог оказать бизнесу в условиях кризиса. Как пояснил Виталий Воронов, объемы микрофинансирования напрямую связаны с тем, что предпринимателям зачастую сложно доказать, что их бизнес относится к пострадавшим отраслям. Поэтому сейчас прорабатывается возможность предоставлять займы не по виду деятельности, а по объёму годовой выручки.

В ходе обсуждения депутаты озвучили предложение поддержать детские здравницы Кубани, которые оказались в крайне тяжелой ситуации, а также подумать о помощи в продвижении продукции кубанских мастеров-ремесленников.

- За эти три месяца наработан беспрецедентный опыт в преодолении кризисной ситуации. Мы уже имеем неизбежное снижение в этой сфере, поэтому важно как можно быстрее вернуться на стартовые позиции. Уверен, наши совместные усилия дадут положительный результат. Основная задача - максимально поддержать людей на фоне тяжелой экономической обстановки, – заключил Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU