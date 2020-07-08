Кубанские законы скорректируют в соответствии с новой Конституцией

8 Июль 2020 2020-07-08T10:43:16+03:00

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На еженедельном планерном совещании депутатов руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко выступил с инициативой о создании в ЗСК рабочей группы по изменению краевого законодательства в соответствии с внесенными поправками в Конституцию России.

Спикер поручил председателям профильных комитетов и руководителям партийных фракций в ЗСК подготовить предложения о кандидатурах в состав рабочей группы. По словам главы парламента, к участию в законопроектной деятельности должны также активно привлекаться эксперты, представители общественных организаций, гражданского общества. Спикер ЗСК поставил задачу депутатам уже в ближайшее время сформировать перечень нормативных правовых актов, в которые потребуется внести изменения.

Только на уровне страны в план законопроектной деятельности включено более 100 федеральных законов. Кроме того, в связи с принятием поправок в Конституцию потребуется внести изменения в порядка 650 уставов и региональных законов. То есть субъектам РФ предстоит провести аудит своей нормативной правовой базы.

«Уверен, что мои коллеги, представители всех депутатских объединений краевого парламента, активно включатся в этот процесс. За плечами у всех есть опыт по разъяснению изменений в Конституцию, аккумулированию предложений по поправкам. Депутаты краевого парламента готовы к дальнейшей серьезной работе по совершенствованию российского законодательства» , – отметил Юрий Бурлачко.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко является членом рабочей группы федерального уровня, которая по предложению Президента РФ Владимира Путина продолжит свою работу и после принятия поправок в Основной закон страны. На новом этапе она займется развитием законодательной базы государства, которая должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

В соответствии с поручением Владимира Путина рабочей группе предстоит провести масштабную работу по законодательному воплощению конституционных изменений на федеральном и региональном уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU