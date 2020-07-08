Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 61

8 Июль 2020 2020-07-08T10:55:25+03:00

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В Краснодарском крае продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтвердился ещё 61 диагноз. Возраст пациентов – от трех лет до 81 года.

- В краевой столице заболели 18 человек. 10 случаев подтверждено в Сочи. Восемь заболевших в Армавире, семь – в Кавказском районе. По четыре заболевших в Выселковском и Белореченском районах, по два – в Горячем Ключе и Динском районе. По одному случаю зафиксировано в Северском, Красноармейском, Новокубанском, Апшеронском и Отрадненском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Среди зараженных 37 женщин и 24 мужчины, в числе которых шестеро детей. В Краснодаре заболели дети 9 и 17 лет. В Сочи выявили коронавирус у 9-летнего ребенка, в Кавскаском районе у 3-летнего. В Белореческом районе заразился 16-летний подросток, а в Гулькевичском районе – 13-летний.

Стоит отметить, что заболевшие коронаврусом в крае активно идут на поправку. Только за последние сутки из больниц выписано 214 человек. А в общем в регионе выздоровели более 83% больных.

По данным краевого Минздрава, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 16 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU