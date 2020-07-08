2020-07-08T12:46:07+03:00
Общество

В Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора

Она позволяет отслеживать работу оператора в режиме онлайн
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора.В Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи запустили автоматизированную систему контроля за вывозом твердых коммунальных отходов. Новая программа помогает следить за работой регионального оператора в режиме онлайн. Санитарное состояние контейнерных площадок автоматически выводится на карту города.

- С началом курортного сезона в Сочи возникла дополнительная необходимость контроля работы мусоровывозящих компаний, поскольку суточная генерация отходов увеличилась на 200 тонн, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Он обратил внимание, что сотрудники сочинского ЖКХ теперь следят за скоростью и качеством вывоза отходов круглосуточно. Это позволяет контролировать работу АО «Крайжилкомресурс» и ООО «ПрофиСервис». Кроме того, система автоматически определяет собственников контейнерных площадок, а также объём вывоза мусора.

В департаменте городского хозяйства начала работу горячая линия по вопросам вывоза мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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