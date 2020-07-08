В Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора
В Сочи запустили автоматизированную систему контроля за вывозом твердых коммунальных отходов. Новая программа помогает следить за работой регионального оператора в режиме онлайн. Санитарное состояние контейнерных площадок автоматически выводится на карту города.
- С началом курортного сезона в Сочи возникла дополнительная необходимость контроля работы мусоровывозящих компаний, поскольку суточная генерация отходов увеличилась на 200 тонн, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.
Он обратил внимание, что сотрудники сочинского ЖКХ теперь следят за скоростью и качеством вывоза отходов круглосуточно. Это позволяет контролировать работу АО «Крайжилкомресурс» и ООО «ПрофиСервис». Кроме того, система автоматически определяет собственников контейнерных площадок, а также объём вывоза мусора.
В департаменте городского хозяйства начала работу горячая линия по вопросам вывоза мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU