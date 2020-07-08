В Краснодаре Дмитриевский сквер благоустроили наполовину

8 Июль 2020 2020-07-08T12:57:55+03:00

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В кубанской столице полным ходом идет реконструкция Дмитриевского сквера. Он находится возле одного из Карасунских водоёмов. Работы по благоустройству выполнены почти 50%.

- Сейчас в сквере продолжают укладывать тротуарную плитку, устанавливают бордюры, монтируют уличное освещение и систему автополива газонов и клумб, заливают бетонное основание под детские и спортивные площадки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В сквере сделают также три перголы и фотозону. На береговой линии уложат специальные деревянные настилы, чтобы жители могли ближе подойти к воде.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новопокровском районе Кубани на благоустройство предусмотрено 34 миллиона рублей. В рамках нацпроекта здесь создаются две новые благоустроенные зоны отдыха. Крупные преобразования ожидают сквер 80-летия Краснодарского края и аллеи по улице Первенцева.

ИСТОЧНИК KP.RU