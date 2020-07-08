Кокорин выйдет на поле в матче против «Зенита»

8 Июль 2020 2020-07-08T13:14:46+03:00

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сыграет против «Зенита» в матче 27-го тура чемпионата России 8 июля. Напомним, что именно петербургскому клубу принадлежат права на футболиста, а в составе «барсов» он находится на правах аренды. Зато не сможет сыграть против «Зенита» полузащитник Андрей Мостовой.

— Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены, — приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева РИА Новости.

По некоторым данным, в договоре аренды указано, что участие Кокорина в матче против «Зенита» обойдется «Сочи» в 25 миллионов рублей.

Матч «Зенит» - «Сочи» начнется 8 июля в 18 часов по московскому времени. Во время матча состоится церемония награждения петербуржцев чемпионским кубком. Напомним, что «сине-бело-голубые» обеспечили себе титул за четыре тура до конца, победив на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU