Высокопоставленный чиновник в Адыгее подозревается в получении крупной взятки

8 Июль 2020 2020-07-08T13:46:53+03:00

В Адыгее важный чиновник подозревается в получении крупной взятки. Фото СК РФ

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По данным следователей по особо важным делам СУ СК по Адыгее, 47-летний директор республиканского центра по обеспечению работы медицинских учреждений республики решил существенно улучшить собственное благосостояние.

Для этого он предложил чрезвычайно выгодные условия заключения контракта на поставку медицинских расходных материалов и оборудования руководителю одной из коммерческих компаний.

Выгода при этом заключалась не только в гарантированной победе «партнеров» в аукционе, но и в закупках продукции за бюджетные деньги по явно завышенным ценам в период с 2017 по 2020 год.

В результате подобные контракты были заключены с 21 медицинским учреждением Адыгеи,а республиканскому бюджету нанесен ущерб в 2 миллиона рублей.

За все эти «услуги» чиновник попросил у предпринимателя полмиллиона рублей, которые и получил во второй половине 2019 года.

- Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Адыгея по материалам, предоставленным республиканским УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении чиновника. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ),- сообщает СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU