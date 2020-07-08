В Сочи на пожаре погиб 84-летний пенсионер
В ночь на 8 июля в Центральном районе Сочи в переулке Строительном, в пятиэтажном доме №2 загорелась квартира на третьем этаже. Перепуганные соседи вызвали пожарных.
В час ночи к месту прибыли пять единиц техники и 16 сотрудников МЧС.
Для того, чтобы сначала локализовать, а затем и полностью потушить пламя на площади в 20 квадратных метров, пожарным понадобилось около получаса.
После того, как огонь был полностью побежден, сотрудники МЧС поднялись в горевшую квартиру и обнаружили в ней тело погибшего 84 -летнего жильца.
- В настоящее время по факту обнаружения погибшего проводится проверка,- говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU