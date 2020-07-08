2020-07-08T14:16:04+03:00
Общество

В Геленджике готовятся к строительству нового водозабора

Прежние мощности уже не гарантируют бесперебойного водоснабжения
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Геленджике готовятся строить новый водозабор. Фото администрация ККВ Геленджике готовятся строить новый водозабор. Фото администрация КК
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Сейчас бесперебойное водоснабжение курорта наполовину зависит от Троицкого магистрального водопровода, а еще на 50% – от собственного водозабора в поселке Дивноморском. Последний загружен уже полностью и практически исчерпал свои резервы.

Дошло до того, что работа водозабора стала полностью зависеть от количества выпадающих осадков,что сразу же сказывается на водоснабжении города во время засухи.

Вот и сейчас здесь из-за жаркой погоды остановлены уже 20 из 35 существующих скважин. В жилые микрорайоны воду повозят в цистернах.

При этом система водоснабжения в Геленджике закольцована и без местного,стабильно работающего водозабора проблему решить не получится.

Для кардинального решения проблемы глава региона поставил задачу проработать альтернативные варианты обеспечения курорта бесперебойным водоснабжением – горожане, гости курорта не должны зависеть от запасов воды только Дивноморского водозабора, – отметили в ведомстве. , – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Для этого в окрестностях курорта в ближайшее время приступят к инженерно-геологическим изысканиям по строительству нового водозабора рядом с селом Пшада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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