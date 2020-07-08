На строительстве дорожного обхода Краснодара найдены древние артефакты

8 Июль 2020 2020-07-08T14:31:55+03:00

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Во время работ по строительству дальнего Западного обхода Краснодара к федеральной трассе «М-4 Дон» археологические находки обнаруживаются уже не впервые. Здесь уже находили ритуальные погребения и украшения из бронзы и серебра.

На этот раз ученые наткнулись в Динском районе, неподалеку от сел Осечка и Примаки на оружие древних воинов.

Здесь, в кургане высотой около шести метров, найдены детали древних орудий, лошадиных упряжек, а также каменные шары, которые использовались в древних войнах как снаряд для метания из пращи.

Археологи считают находку весьма ценной и относят обнаруженные предметы к периоду ранней бронзы третьего века до нашей эры.

- Археологические раскопки на территории, где пройдет будущий обход Краснодара, продлятся до осени этого года,- говорится в сообщении ГК «Росавтодор»

ИСТОЧНИК KP.RU