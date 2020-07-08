2020-07-08T14:55:53+03:00
Общество

В Сочи вынесен приговор застройщику скандального ЖК

Три 12-этажных дома возникли на участке под ИЖС
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
ЖК "Солнечный пляж" в Сочи. Фото мэрии СочиЖК "Солнечный пляж" в Сочи. Фото мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В 2014 году в Сочи застройщик Н.Байрамович, совместно еще с двумя предпринимателями, уголовные дела по которым были рассмотрены ранее, продавал квартиры в ЖК «Солнечный пляж», состоявшем из трех 12-этажных корпусов, возведенных на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Стройка велась с грубыми нарушениями закона, и в итоге была признана судом незаконной, а дома предназначены к сносу. Между тем, квартиры в ЖК уже купило множество людей из различных регионов России.

Общий ущерб для покупателей при этом составил более 370 миллионов рублей.

Центральным районным судом Сочи рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении застройщика, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), окончено.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимый полностью вернул деньги покупателям квартир, а также провел работы по сносу зданий.

- Суд признал подсудимого Байрамович Н. виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца без дополнительных видов наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт
Губернатор Кубани поздравил многодетные семьи с Днем Петра и Февронии
«Понадобится время»: В Краснодаре ливень парализовал движение трамваев и троллейбусов
Убегающие от смерчей туристы попали на видео
В Сочи в июле самолетом прилетят более 350 тысяч туристов
Сотрудники ГИБДД на Кубани обратились с советами к водителям
Ливень на Кубани: подтоплены улицы Краснодара и набережная Геленджика
Сотрудники ФСБ нашли у жителя станицы на Кубани более 7 тысяч литров нелегального алкоголя
В Сочи вынесен приговор застройщику скандального ЖК
На строительстве дорожного обхода Краснодара найдены древние артефакты
В Геленджике готовятся к строительству нового водозабора
В Сочи на пожаре погиб 84-летний пенсионер
Высокопоставленный чиновник в Адыгее подозревается в получении крупной взятки
Кокорин выйдет на поле в матче против «Зенита»
В Краснодаре в районе улиц Зиповской и Московской изменилась схема движения
В Краснодаре Дмитриевский сквер благоустроили наполовину
В Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора
Кубанские законы скорректируют в соответствии с новой Конституцией
Почти 2 тысячам жителей Фестивального микрорайона Краснодара вернули электричество
В Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Житель Кубани за фиктивную инвалидность получил полмиллиона рублей
На Кубани в поле сгорел комбайн
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 61
Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили на планерном совещании Заскобрания Кубани
С восходом солнца: Энергетики изменили график работы из-за аномальной жары
ДТП в Тихорецком районе: на дороге столкнулись три машины, есть погибший