В Сочи вынесен приговор застройщику скандального ЖК

8 Июль 2020 2020-07-08T14:55:53+03:00

Три 12-этажных дома возникли на участке под ИЖС

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В 2014 году в Сочи застройщик Н.Байрамович, совместно еще с двумя предпринимателями, уголовные дела по которым были рассмотрены ранее, продавал квартиры в ЖК «Солнечный пляж», состоявшем из трех 12-этажных корпусов, возведенных на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Стройка велась с грубыми нарушениями закона, и в итоге была признана судом незаконной, а дома предназначены к сносу. Между тем, квартиры в ЖК уже купило множество людей из различных регионов России.

Общий ущерб для покупателей при этом составил более 370 миллионов рублей.

Центральным районным судом Сочи рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении застройщика, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), окончено.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимый полностью вернул деньги покупателям квартир, а также провел работы по сносу зданий.

- Суд признал подсудимого Байрамович Н. виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца без дополнительных видов наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU