2020-07-08T15:08:30+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ нашли у жителя станицы на Кубани более 7 тысяч литров нелегального алкоголя

Бизнес по незаконному хранению и продаже контрафакта был поставлен на широкую ногу
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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7 тысяч литров нелегального алкоголя обнаружили оперативники у жителя станицы на Кубани. Фото прокуратуры КК7 тысяч литров нелегального алкоголя обнаружили оперативники у жителя станицы на Кубани. Фото прокуратуры КК
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Сотрудниками УФСБ России по краю в ходе проведенной операции установлено, что 63-летний житель станицы Павловской организовал целый нелегальный бизнес по закупке, хранению и продаже алкогольных напитков.

В ходе обыска в доме у жителя станицы сотрудники ФСБ и полиции нашли и изъяли более 7 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 6 млн рублей.

Мужчина признался, что закупал и хранил нелегальное спиртное для продажи в розницу.

По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю в отношении подозреваемого возбуждены и расследованы уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за незаконное хранение и продажу алкоголя.

-Приговором Ленинградского районного суда Финько С.И. признан виновным в совершённых преступлениях и приговорён к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафу в размере 1 млн рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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