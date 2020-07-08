Сотрудники ФСБ нашли у жителя станицы на Кубани более 7 тысяч литров нелегального алкоголя
Сотрудниками УФСБ России по краю в ходе проведенной операции установлено, что 63-летний житель станицы Павловской организовал целый нелегальный бизнес по закупке, хранению и продаже алкогольных напитков.
В ходе обыска в доме у жителя станицы сотрудники ФСБ и полиции нашли и изъяли более 7 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 6 млн рублей.
Мужчина признался, что закупал и хранил нелегальное спиртное для продажи в розницу.
По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю в отношении подозреваемого возбуждены и расследованы уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за незаконное хранение и продажу алкоголя.
-Приговором Ленинградского районного суда Финько С.И. признан виновным в совершённых преступлениях и приговорён к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафу в размере 1 млн рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU