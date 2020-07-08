Сотрудники ГИБДД на Кубани обратились с советами к водителям
С открытием курортного сезона и снятием карантина, кажется, все водители России сочли своим долгом немедленно отправиться в своих авто на побережье Краснодарского края.
В итоге в регионе поток автомобилей на трассах к морю, особенно накануне выходных, вырос почти вчетверо-до 50 тысяч машин в день. Пробки по-настоящему чудовищны- авто порой стоят нескончаемым потоком от Горячего Ключа до села Горского.
Сотрудники ГИБДД региона обратились к водителям с большой просьбой гораздо более тщательно планировать поездки к морю заранее.
Например, заторы можно отследить при помощи сервиса Яндекс.Пробки. Кроме того, следует избегать наиболее неудобных по пропускной способности участков трасс.
- В обратном направлении со стороны Сочи и Геленджика четыре полосы дорожного движения стекаются в однополосную дорогу. И такие участки однополосных дорог есть еще в других местах, например, в районе Дефановки. Чтобы увеличить пропускную способность, в прошлые выходные были демонтированы знаки «40» в районе села Горское.
Тем, кто хочет воспользоваться объездным путем через Шаумян, стоит знать, что там участок дороги грунтовой, много пыли, однако, и транспорта все же намного меньше,- рассказал Анатолий Диденко, старший госинспектор дорожного надзора Отдела МВД России по Туапсинскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU