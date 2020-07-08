Сотрудники ГИБДД на Кубани обратились с советами к водителям

8 Июль 2020 2020-07-08T15:32:52+03:00

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С открытием курортного сезона и снятием карантина, кажется, все водители России сочли своим долгом немедленно отправиться в своих авто на побережье Краснодарского края.

В итоге в регионе поток автомобилей на трассах к морю, особенно накануне выходных, вырос почти вчетверо-до 50 тысяч машин в день. Пробки по-настоящему чудовищны- авто порой стоят нескончаемым потоком от Горячего Ключа до села Горского.

Сотрудники ГИБДД региона обратились к водителям с большой просьбой гораздо более тщательно планировать поездки к морю заранее.

Например, заторы можно отследить при помощи сервиса Яндекс.Пробки. Кроме того, следует избегать наиболее неудобных по пропускной способности участков трасс.

- В обратном направлении со стороны Сочи и Геленджика четыре полосы дорожного движения стекаются в однополосную дорогу. И такие участки однополосных дорог есть еще в других местах, например, в районе Дефановки. Чтобы увеличить пропускную способность, в прошлые выходные были демонтированы знаки «40» в районе села Горское.

Тем, кто хочет воспользоваться объездным путем через Шаумян, стоит знать, что там участок дороги грунтовой, много пыли, однако, и транспорта все же намного меньше,- рассказал Анатолий Диденко, старший госинспектор дорожного надзора Отдела МВД России по Туапсинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU