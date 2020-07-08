В Сочи в июле самолетом прилетят более 350 тысяч туристов. Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи за первую неделю после карантина принял более 83 тысяч пассажиров. Это на 5 тысяч гостей больше, чем планировалось.

- Всего за второй летний месяц аэропорт планирует принять более 350 тысяч отдыхающих. Но учитывая общую позитивную динамику, можно предположить, что это цифра будет значительно больше, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени Виталия Севастьянова.

Кроме традиционных направлений, которые возобновлены после снятия ограничительных мер, расписание аэропорта пополниться и новыми маршрутами. В их числе полеты в Ярославль, Ульяновск, Оренбург, Мурманск и Кемерово и другие. Всего авиасообщением будет охвачено 15 направлений, из которых особо выделяют рейсы во Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск и Хабаровск.