«Понадобится время»: В Краснодаре ливень парализовал движение трамваев и троллейбусов
В Краснодаре сильный ливень днем 8 июля подтопил улицы и парализовал движение общественного транспорта. Затопленными остались трамвайные линии на улицах Садовой и Коммунаров, где образовалось скопление составов.
- Движение будет восстановлено, как только вода уйдет с автомагистралей и трамвайных путей, - сообщают в МУП КТТУ.
Трамваи и троллейбусы остановились в центре Краснодара
В администрации краевого центра говорят, что на улицы выезжают шесть водооткачивающих машин. Одна уже работает на перекрестке Калинина и Красной.
- Сеть ливневой канализации не успевает справляться с таким мощным потоком воды — для того, чтобы она ушла в ливневки, понадобится некоторое время, отметили в департаменте, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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