2020-07-08T15:51:52+03:00
Происшествия

«Понадобится время»: В Краснодаре ливень парализовал движение трамваев и троллейбусов

Канализация не справляется с потоками воды
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре сильный ливень днем 8 июля подтопил улицы и парализовал движение общественного транспорта. Затопленными остались трамвайные линии на улицах Садовой и Коммунаров, где образовалось скопление составов.

- Движение будет восстановлено, как только вода уйдет с автомагистралей и трамвайных путей, - сообщают в МУП КТТУ.

Трамваи и троллейбусы остановились в центре Краснодара

Трамваи и троллейбусы остановились в центре Краснодара

В администрации краевого центра говорят, что на улицы выезжают шесть водооткачивающих машин. Одна уже работает на перекрестке Калинина и Красной.

- Сеть ливневой канализации не успевает справляться с таким мощным потоком воды — для того, чтобы она ушла в ливневки, понадобится некоторое время, отметили в департаменте, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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