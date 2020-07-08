2020-07-08T15:54:08+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил многодетные семьи с Днем Петра и Февронии

В регионе семей с тремя и более детьми насчитывается свыше 80 тысяч
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Губернатор Кубани поздравил многодетные семьи. Фото администрации ККГубернатор Кубани поздравил многодетные семьи. Фото администрации КК
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В честь Дня Петра и Февронии, символизирующего верность семейным традициям, торжественный прием прошел в Краснодаре. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил с праздником родителей, воспитывающих трех и более детей.

В регионе насчитывается около 80 тысяч многодетных семей. Для них предусмотрены социальные выплаты и льготы. в 2020 году на различные меры поддержки таких семей выделено 23 миллиарда рублей из краевого бюджета.

По нацпроекту «Демография» семьям выплачивается материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. В 2020 году эта сумма составляет 129342 рублей. Кроме того, из бюджета региона для таких семей проводится ежемесячная выплата, ее размер составил 10766 рублей.

– У меня всего двое детей, но я прекрасно понимаю, сколько надо вложить сил, чтобы они выросли по-настоящему достойными людьми. А у вас по пять, десять, двенадцать детей. Поднять их на ноги – настоящий родительский подвиг, достойный восхищения, – сказал губернатор в ходе приема.

Вениамин Кондратьев поблагодарил присутствующих за родительский труд, пожелал каждой семье счастья, благополучия и достатка. Губернаторам также вручил 15 многодетным семьям медаль «Родительская доблесть».

Ее обладатели получат денежное вознаграждение в 1 миллион рублей на самью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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