В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт
В Сочи ученые Субтропического научного центра РАН открыли новый археологический объект. Он расположен на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа. Сначала специалисты обратили внимание на необычный для территории курорта минеральный горизонт на глубине 12-30 см.
При осмотре объекта со специалистами-археологами ученые пришли к выводу, что это основание средневекового сигнального пункта. Здесь же обнаружены фрагменты древней керамики.
- Очевидно, здесь находился средневековый храм в X–XIV веках нашей эры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Субтропического научного центра Российской академии наук. - Черноморское побережье весьма богато археологическими памятниками разных эпох. Их изучение очень важно с научной точки зрения.
ИСТОЧНИК KP.RU