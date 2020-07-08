В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт

8 Июль 2020 2020-07-08T15:58:19+03:00

Он расположен на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа.

Изменить размер текста: A A

В Сочи ученые Субтропического научного центра РАН открыли новый археологический объект. Он расположен на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа. Сначала специалисты обратили внимание на необычный для территории курорта минеральный горизонт на глубине 12-30 см.

При осмотре объекта со специалистами-археологами ученые пришли к выводу, что это основание средневекового сигнального пункта. Здесь же обнаружены фрагменты древней керамики.

- Очевидно, здесь находился средневековый храм в X–XIV веках нашей эры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Субтропического научного центра Российской академии наук. - Черноморское побережье весьма богато археологическими памятниками разных эпох. Их изучение очень важно с научной точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU