2020-07-08T15:58:19+03:00
Общество

В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт

Он расположен на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа.
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт. Фото пресс-службы субтропического научного центра Российской академии наукВ Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт. Фото пресс-службы субтропического научного центра Российской академии наук
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В Сочи ученые Субтропического научного центра РАН открыли новый археологический объект. Он расположен на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа. Сначала специалисты обратили внимание на необычный для территории курорта минеральный горизонт на глубине 12-30 см.

При осмотре объекта со специалистами-археологами ученые пришли к выводу, что это основание средневекового сигнального пункта. Здесь же обнаружены фрагменты древней керамики.

- Очевидно, здесь находился средневековый храм в X–XIV веках нашей эры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Субтропического научного центра Российской академии наук. - Черноморское побережье весьма богато археологическими памятниками разных эпох. Их изучение очень важно с научной точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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