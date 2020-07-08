2020-07-08T16:30:45+03:00
Общество

Более 500 медиков на Кубани могут стать участниками федеральных программ

Врачей и фельдшеров власти стараются стимулировать к работе в малых городах и селах
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Более 500 медиков могут воспользоваться федеральной программой на Кубани. Фото администрация ККБолее 500 медиков могут воспользоваться федеральной программой на Кубани. Фото администрация КК
Изменить размер текста:

Федеральной программе «Земский доктор» уже более семи лет. Ее основная цель-стимулировать переезд медработников в малые города и села, где традиционно наблюдается наибольший кадровый дефицит в здравоохранении.

За эти годы на Кубани ее преимущества смогли оценить уже более 3 тысяч врачей и фельдшеров.

Медики при переезде на работу в село, поселок, или город с населением до 50 тысяч человек могут получить денежную выплату. До полутора миллионов рублей предусмотрено для врача, и до 750 тысяч — для фельдшера. Эта суммы даются один раз и могут расходоваться по усмотрению получателя.

– Важным нововведением в 2020 году стало снятие возрастных ограничений для участников программ, а также повышение выплат для вакансий в труднодоступных и удаленных территориях края, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По вопросам трудоустройства специалисты могут обращаться к администрации медицинских организаций. Перечень вакантных должностей и список документов также размещены на официальном сайте краевого Минхдрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи начался ураган и мощный ливень
Видео смерча в Краснодарском крае 8 июля 2020
В Краснодаре продолжаются отключения электроэнергии в жилых микрорайонах
В сети появилось видео, как на Краснодар надвигается пятая волна ливня
В Геленджике возник дефицит питьевой воды
Специалисты «Россети Кубань» помогают восстанавливать энергоснабжение в Краснодаре
После мощного ливня специальные машины откачивают воду с улиц Краснодара
Сельский депутат на Кубани фиктивно поселила у себя троих иностранцев
ВТБ Мобайл подключил 100 тысяч абонентов
Еще 4,5 тысячи потребителей «ТНС энерго Кубань» перешли на электронную квитанцию и ловят бонусы на свой счёт!
В Сочи иномарка сбила беременную женщину
Более 500 медиков на Кубани могут стать участниками федеральных программ
9 июля на Кубани ожидаются ливни, грозы и смерчи
В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт
Губернатор Кубани поздравил многодетные семьи с Днем Петра и Февронии
«Понадобится время»: В Краснодаре ливень парализовал движение трамваев и троллейбусов
Убегающие от смерчей туристы попали на видео
В Сочи в июле самолетом прилетят более 350 тысяч туристов
Сотрудники ГИБДД на Кубани обратились с советами к водителям
Ливень на Кубани: подтоплены улицы Краснодара и набережная Геленджика