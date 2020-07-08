Более 500 медиков на Кубани могут стать участниками федеральных программ

8 Июль 2020 2020-07-08T16:30:45+03:00

Врачей и фельдшеров власти стараются стимулировать к работе в малых городах и селах

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Федеральной программе «Земский доктор» уже более семи лет. Ее основная цель-стимулировать переезд медработников в малые города и села, где традиционно наблюдается наибольший кадровый дефицит в здравоохранении.

За эти годы на Кубани ее преимущества смогли оценить уже более 3 тысяч врачей и фельдшеров.

Медики при переезде на работу в село, поселок, или город с населением до 50 тысяч человек могут получить денежную выплату. До полутора миллионов рублей предусмотрено для врача, и до 750 тысяч — для фельдшера. Эта суммы даются один раз и могут расходоваться по усмотрению получателя.

– Важным нововведением в 2020 году стало снятие возрастных ограничений для участников программ, а также повышение выплат для вакансий в труднодоступных и удаленных территориях края, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По вопросам трудоустройства специалисты могут обращаться к администрации медицинских организаций. Перечень вакантных должностей и список документов также размещены на официальном сайте краевого Минхдрава.

ИСТОЧНИК KP.RU