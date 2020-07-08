Еще 4,5 тысячи потребителей «ТНС энерго Кубань» перешли на электронную квитанцию и ловят бонусы на свой счёт!

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

ПАО «ТНС энерго Кубань» вот уже второй месяц проводит новую акцию для своих потребителей – «Электронный счёт – 1% бонусом Вам на счёт!». В компании отмечают, что акция имеет спрос: уже 4,5 тысячи потребителей с момента начала акции подключили электронную квитанцию, а более 2 тысяч 700 клиентов из них еще и оплатили онлайн, и получили приятный бонус себе на счёт.

Чтобы стать полноценным участником акции важно не только подключить электронную квитанцию на сайте kuban.tns-e.ru; в мобильном приложении «ТНС энерго»; либо в «Личном кабинете потребителя», но и оплатить счёт с помощью онлайн-сервисов компании, либо в ПАО «Сбербанк». Тогда участник получает денежное вознаграждение в размере 1% от суммы внесённого платежа, которое зачисляется на лицевой счёт потребителя.

Стоит отметить, что при наличии у потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в акции можно по каждому из них в отдельности. Вознаграждение будет начисляться ежемесячно в пределах сроков проведения акции не позднее 30 числа каждого месяца, поэтому поспешите, времени осталось немного.

Акция проводится только в зоне деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», т.е. на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

Гарантирующий поставщик электроэнергии, являясь клиентоориентированной компанией всегда были «За» продвижение электронных сервисов, а этой акцией мы все вместе сбережем бумагу и природу в целом.

По всем интересующим вопросам участия в акции клиенты ПАО «ТНС энерго Кубань» могут уточнить в Едином контактном центре по телефону 8 (861) 298-01-70, на сайте компании kuban.tns-e.ru или с помощью сервиса «Напишите нам».

Подключайте электронный счёт и будет Вам бонус на счёт!