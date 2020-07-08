Сельский депутат на Кубани фиктивно поселила у себя троих иностранцев

8 Июль 2020 2020-07-08T17:30:19+03:00

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В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства прокуратурой Абинского района края выявлен весьма любопытный факт.

В феврале 2020 года женщина- местный сельский депутат, прямо в помещении офиса районного МФЦ решила своеобразным способом «помочь» троим гражданам Украины, для чего заполнила заявление и предъявила их сотруднику центра. В заявлении женщина указала ,что прибывшие иностранцы будут проживать прямо у нее дома.

Как показала проверка, при этом депутат заранее знала, что приезжие по указанному адресу пребывать не будут и фактически жилое помещение им предоставлено не будет.

Прокуратура района материалы проверки направила в Следственный комитет.

- Руководителем СУ СК РФ по Краснодарскому краю в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении, без намерения предоставления этого помещения для проживания (пребывания), - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU