После мощного ливня специальные машины откачивают воду с улиц Краснодара

8 Июль 2020 2020-07-08T17:45:38+03:00

Почти 40 заявок на эти работы поступило в мэрию краевого центра

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Мощный ливень в Краснодаре 8 июля вызвал многочисленные подтопления на десятках улицах, от горожан в администрацию поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них отработаны.

- В целом городские сети ливневых коммуникаций справились с сильными осадками, на отдельных участках городская служба проведёт дополнительную прочистку,- сообщает мэрия краевого центра.

Власти города также отмечают, что в распоряжении экстренных служб имеется два десятка машин для откачки воды.

Как сообщает МУП «КТТУ», движение троллейбусов на линиях в столице Кубани уже налажено. А вот трамваи пока ходят далеко не по всем маршрутам.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Краснодаре 8 июля в результате мощнейшего залпового дождя с градом оказались затопленными множество улиц, было остановлено движение троллейбусов и трамваев.

На 9 июля синоптики также обещают осадки почти на всей территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU