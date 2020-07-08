После мощного ливня специальные машины откачивают воду с улиц Краснодара
Мощный ливень в Краснодаре 8 июля вызвал многочисленные подтопления на десятках улицах, от горожан в администрацию поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них отработаны.
- В целом городские сети ливневых коммуникаций справились с сильными осадками, на отдельных участках городская служба проведёт дополнительную прочистку,- сообщает мэрия краевого центра.
Власти города также отмечают, что в распоряжении экстренных служб имеется два десятка машин для откачки воды.
Как сообщает МУП «КТТУ», движение троллейбусов на линиях в столице Кубани уже налажено. А вот трамваи пока ходят далеко не по всем маршрутам.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Краснодаре 8 июля в результате мощнейшего залпового дождя с градом оказались затопленными множество улиц, было остановлено движение троллейбусов и трамваев.
На 9 июля синоптики также обещают осадки почти на всей территории края.
ИСТОЧНИК KP.RU