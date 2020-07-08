Специалисты «Россети Кубань» помогают восстанавливать энергоснабжение в Краснодаре

8 Июль 2020 2020-07-08T17:47:48+03:00

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Компания «Россети Кубань» (ПАО "Кубаньэнерго") подключилась к работам по восстановлению энергоснабжения в краевой столице, где без электричества оказались сразу тысячи горожан. Сразу 12 оперативных бригад – а это 52 специалиста, а также 14 генераторов общей мощностью 1840 кВт и три передвижные электротехнические лаборатории будут помогать ликвидировать последствия целой серии аварий на электросетях сразу в нескольких районах Краснодара.

Энергетики будут помогать коллегам из «НЭСК-электросети», в чьем ведении и находятся все поврежденные энергообъекты.

Накануне вечером специалисты «Россети Кубань» с электротехническими лабораториями приступили к аварийно-восстановительным работам на линиях электропередачи в Юбилейном микрорайоне города. Для ликвидации последствий аварий и скорейшего восстановления энергоснабженипя горожан, специалисты «Россетей» будут и дальше оказывать помощь коллегам. Так компания уже готова подключить дополнительные бригады сотрудников и специальную технику.

Напомним, из-за аномальной жары на Кубани возросла нагрузка на энергообъекты. Это стало причиной множества аварий на линиях электропередачи, обслуживанием которых занимается территориальная сетевая организации (ТСО) «НЭСК-электросети». Всего в Краснодарском крае свыше 50 электросетевых компаний.

За работу основной распределительной сети отвечает «Россети Кубань». В ведении компании высокоплотные подстанции и ЛЭП. В настоящее время специалисты компании переведены в режим повышенной готовности. Стабильную работу в случае нештатной ситуации будут обеспечивать 392 аварийно-восстановительных бригады, в составе которых 1792 человек и более 700 единиц техники.