ФК "Краснодар" оштрафовали на 270 тысяч рублей после матча с "Зенитом"

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Игра "Краснодара" с "Зенитом", 5 июля, завершилась победой питерского футбольного клуба. Однако едва улеглись послематчевые страсти, выяснилось, что у РФС накопилось много претензий к клубам.

Вчера, 7 июля, состоялось заседание Российского футбольного союза, на котором и "Зенит", и "Краснодар" были оштрафованы на крупную сумму.

Оказывается, во время игры на поле стадиона в кубанской столицы выходил посторонний. Служба безопасности "Краснодара" тут же удалила его с поля, но это не осталось незамеченным для футбольных арбитров. К слову, за этот проступок "горожане" получили 120 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, наказание ФК "Краснодар" вменили и за нарушение возобновления тренировочного процесса и регламента матчей. Штраф составил 150 тысяч рублей.

За аналогичное нарушение наказали и тренера "Зенита" Анатолия Тимощука. Он заплатит РФС 100 тысяч рублей.