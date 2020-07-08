5-летняя девочка провалилась в ливневку в Новороссийске
Несчастный случай произошел рядом с одним из новороссийских пляжей. 5-летняя кроха возвращалась с мамой домой после купания, как внезапно провалилась в ливневку. Ее маленькая ножка угодила между прутьев решетки и обратно вытащить ее не было никакой возможности.
В панике ребенок причинял себе боль и плакал.
- Разве такие должны быть решетки? Чтобы дети могли в нее угодить? - негодовала мама девочки.
В Новороссийске ребенок провалился в ливневку. Видео: Алексей Одеров.
Очевидцы инцидента вызвали к месту происшествия спасателей.
- Нам пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы вынуть из западни ножку малышки, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отряда в Новороссийске Алексей Одеров.
В итоге с девочкой все хорошо. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Спасатели рекомендуют внимательнее следить за своими детьми и не выпускать их из зоны своего внимания.
ИСТОЧНИК KP.RU