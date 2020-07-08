5-летняя девочка провалилась в ливневку в Новороссийске

8 Июль 2020 2020-07-08T20:41:23+03:00

Сейчас с девочкой все хорошо. Фото: Алексей Одеров

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел рядом с одним из новороссийских пляжей. 5-летняя кроха возвращалась с мамой домой после купания, как внезапно провалилась в ливневку. Ее маленькая ножка угодила между прутьев решетки и обратно вытащить ее не было никакой возможности.

В панике ребенок причинял себе боль и плакал.

- Разве такие должны быть решетки? Чтобы дети могли в нее угодить? - негодовала мама девочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789474" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске ребенок провалился в ливневку. Видео: Алексей Одеров.

Очевидцы инцидента вызвали к месту происшествия спасателей.

- Нам пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы вынуть из западни ножку малышки, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отряда в Новороссийске Алексей Одеров.

В итоге с девочкой все хорошо. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Спасатели рекомендуют внимательнее следить за своими детьми и не выпускать их из зоны своего внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU