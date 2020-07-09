2020-07-09T09:18:00+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 9 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Анапе

Температура воды в Черном море в среднем прогрелась до 27 градусов тепла
Галина КОПЫЛОВА
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков на 9 июля, холоднее всего в Анапе – здесь температура воды 26,4 градуса. Немного теплее в Сочи – тут 26,6 градусов.

А вот больше всего вода прогрелась в Новороссийске – термометры показывают 27,2 градуса и в Туапсе – тут 27,8 градусов. А в Шепси, это Туапсинский район, вообще температура в море поднялась до 27,9 градусов.

Что касается Азовского моря, то здесь водичка в море намного теплее, чем в Черном. Поехать можно в Тамань – температура воды здесь достигла 28,4 градусов, а в Темрюке достигла аж 29, 4 градусов.

Специалисты говорят, что температура воды в море в августе будет на несколько градусов выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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