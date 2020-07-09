На Кубани глава села начисляла мужу, которого устроила водителем, 4-кратные премии

9 Июль 2020 2020-07-09T10:01:01+03:00

На машине администрации чиновница ездила не только по рабочим вопросам, но и по личным

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На главу села Шабельского Щербиновского района завели уголовное дело. Зинаиду Б. подозревают в «Присвоении и растрате». Интересные факты всплыли во время проверки прокуратуры.

Как выяснилось, глава поселения, несмотря на конфликт интересов, устроила своего супруга в качестве водителя.

- Необоснованно она выплачивала ему ежемесячные премии в размере свыше 400 процентов должностного оклада, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края. - Аналогичные нарушения допущены в отношении еще одного работника, которая является сестрой главы поселения.

Помимо этого, чиновница незаконно заключила 12 муниципальных контрактов на уборку территории. Общая сумма, по некоторым данным, превысила 85 тысяч рублей.

А еще выяснилось, что на машине администрации чиновница ездила не только по рабочим вопросам, но и по личным. При этом в путевых листах неверно записывались сведения о передвижении служебного автомобиля, хищения топлива.

После того, как главу села поймали на горяченьком, она ушла по собственному желанию. Но прокурор района добился изменения основания увольнения.

- Вместо «отставка по собственному желанию» в документах значится «отставка ввиду несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU